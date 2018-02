Deel dit artikel:











Man overlijdt tijdens klussen Foto: RonVMedia

HOOG-KEPPEL - In Hoog-Keppel is een man om het leven gekomen tijdens werkzaamheden aan een schuurtje. Het slachtoffer, een man op leeftijd, was vermoedelijk onwel geworden toen hij golfplaten aan het monteren was.

De man zou op een ladder hebben gestaan toen hij plotseling naar beneden viel. Het zou gaan om de bewoner. Een man die hielp bij het werk rende naar de buren om 112 te bellen. Hulpdiensten, waaronder medewerkers van een traumaheli, waren snel ter plaatse. Ze konden helaas niets meer voor de man doen. De politie heeft de omgeving van de woning afgezet. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl