Vitesse-trainer Fraser verbolgen over hoogte straf Matavz: er wordt met twee maten gemeten

De vier wedstrijden die Matavz woensdagochtend kreeg opgelegd door de KNVB was wel ongeveer verwacht. Vitesse ging twee keer in hoger beroep omdat het de gevraagde straf van 5 duels waarvan één voorwaardelijk te gortig vond. Maar beide sessies in Zeist brachten geen verandering. Fraser moet zijn onbetwiste nummer één in de spits dus voorlopig missen.

Direct na de overtreding, volgens de KNVB was er sprake van een bewuste elleboog in het gezicht van Heerenveen speler Dumfries, veroordeelde Fraser het gedrag van Matavz al. 'Dat heb ik ook bij jullie direct aangegeven. Het is ook terecht dat hij straf krijgt opgelegd. Natuurlijk, geen misverstand. Wat hij heeft gedaan, hoort niet. Daarom moeten we dit nu ook accepteren. Niet meer en niets minder. Maar nu wil ik er niet dieper op ingaan, omdat je soms ook even stil moet zijn.'

Frustraties

Toch liet Fraser zich woensdagmiddag na de training al wel wat in de kaarten kijken. De frustraties bij de oefenmeester van Vitesse zitten namelijk diep. Fraser vindt dat er in het Nederlands profvoetbal sprake is van willekeur en klassejustitie. 'Ik vind deze strafmaat van vier wedstrijden ongelooflijk. Er wordt soms met twee maten gemeten', zegt Fraser ineens onomwonden. 'Dat gevoel heb ik. En ik heb die mening al veel langer hoor. Dat dingen gewoon niet duidelijk zijn. Het frustreert mij.' Fraser vindt ook dat er niet goed genoeg grondig onderzoek gedaan is in de kwestie Matavz. 'De context is heel bepalend. Wat gebeurt er precies? Wat zie je nog meer? Welke handelingen doet de tegenstander.'

Stil zitten

Fraser: 'En als ik zie waar Matt Miazga dan mee wegkomt? Tsja.' De Amerikaanse verdediger van Vitesse greep in dezelfde wedstrijd tegen Heerenveen rechtsback Dumfries in zijn kruis. Hij kreeg vrijspraak van de KNVB. 'Ja, dat bedoel ik. Het is allemaal niet duidelijk. Maar nu staan we bij Vitesse even niet in ons recht. En dus ga ik er nu niet nog dieper op in. Soms moet je accepteren en er mee omgaan. Het is uitdelen en incasseren in het leven. Net als op het veld.'

Fatsoenlijke club

In elk geval gaf Vitesse de spelers Miazga en Matavz een 'forse' boete. Fraser bepaalde dat in samenspraak met technisch directeur Marc van Hintum. De club besloot dat pas vandaag publiekelijk te maken. 'Hadden we misschien achteraf anders moeten doen, omdat we nu veel mensen over ons heen kregen. Maar Vitesse is een nette en fatsoenlijke club. Dat we dit niet accepteren bij onze spelers, was al direct duidelijk.'