Grote toeloop verwacht bij uitvaart violist Tata Mirando Foto: Pixabay

ARNHEM - De uitvaart van violist Nello Weis van het in Arnhem gevestigde zigeunerorkest Tata Mirando gaat veel mensen trekken. De plechtigheid is donderdag in de Sint-Martinuskerk aan de Steenstraat in Arnhem.

Adolf Weis, de 85-jarige grootvader van Nello, verwacht veel Sinti uit met name Hongarije. 'Het is een ramp', reageert opa op het overlijden van zijn kleinzoon. 'Ik had beter kunnen gaan', verzucht hij. Weis zei dinsdag dat hij verwachtte dat de Steenstraat deels afgesloten zou moeten worden vanwege de verwachte grote toeloop naar de Sint-Martinuskerk, maar dat blijkt niet zo te zijn. 'De politie houdt het in de gaten, maar er is geen sprake van een afsluiting', zegt Martine Baar van de gemeente Arnhem woensdag. Nello Weis wordt donderdag in een koets met twee witte paarden naar begraafplaats Moscowa in Arnhem gereden. Net zoals zijn vader naar zijn laatste rustplaats werd gereden. 'En hij wil begraven worden met zijn viool en strijkstok', voegt zijn grootvader daaraan toe. Nello Weis werd 40 jaar. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl