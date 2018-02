Een bh zit na kanker niet meer lekker

ARNHEM - Modeontwerpster Lonneke Demoed (53) uit Arnhem heeft van de nood een deugd gemaakt. De ex-kankerpatiënte ontwerpt lingerie voor vrouwen die net als zij borstkanker hebben gehad. 'Je hoort verschillende verhalen maar een bh zit nooit lekker na kanker.'

Het begon ooit met een ontwerp voor zichzelf. 'Er waren er niet veel. Toen ik mijn eigen bh had ontworpen was ik heel tevreden. Ik dacht: ik ga hiermee door.'

Deze week opende ze haar eigen lingeriewinkel in het Modekwartier in Arnhem aan de Klarendalseweg. Ze vertelt: 'Een bh zit nooit lekker na kanker. Ik heb bijvoorbeeld veel last van mijn arm omdat een rugspier is verlegd.'

Ze heeft een decollectélijn ontwikkeld en binnenkort komt Demoed ook met een nieuwe prothese. KWF Kankerbestrijding helpt haar verder bij het ontwikkelen daarvan. 'Ik kan daar nog niet zoveel over zeggen, maar wel dat het dragen van protheses geen pretje is. In de zomer worden ze plakkerig en zwaar.'

Van medisch naar modisch

Lingerie voor kankerpatiënten bestaat al geruime tijd, zegt Demoed. 'Maar tegenwoordig zijn ontwerpers vooral bezig met vernieuwingen. In het begin had je medische bh's, maar we maken nu de inhaalslag van medisch naar modisch.'

Ze heeft zelf meerdere keren borstkanker gehad. 'Je hoort dat over niet al te lange tijd kanker een chronische ziekte is en niet meer dodelijk. Dat is geweldig nieuws natuurlijk en ook dat steeds meer mensen genezen, maar deze mensen hebben wel vaak beperkingen en mankementen. Het leven is nooit meer zoals het was.'

Binnenkort is Lonneke Demoed te zien in het tv-programma Gelderse Koppen.