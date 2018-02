Scheffer leidt onderwijscommissie voor beter mbo

ARNHEM - Een landelijke commissie onder leiding van Gelders gedeputeerde Michiel Scheffer gaat de kwaliteitsagenda's van mbo-opleidingen toetsen. Het kabinet heeft voor de komende drie jaar (2019-2022) in totaal 1,6 miljard euro beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering van mbo-scholen.

De commissie beoordeelt de 66 scholen en adviseert het ministerie van Onderwijs over toekenning van het beschikbare geld.

Minister Ingrid Van Engelshoven van Onderwijs en Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, hebben vandaag een bestuursakkoord ondertekend. Daarin staan afspraken over de nieuwe plannen van scholen, met speciale aandacht voor kwetsbare jongeren.

Scholen krijgen de ruimte om zich de komende jaren specifieker te richten op deze groep. Bijvoorbeeld door intensere samenwerking met het vmbo en het praktijkonderwijs, die de overgang voor kansrijke jongeren moet vergemakkelijken en een diploma en daarmee kansen op de arbeidsmarkt beter haalbaar maken.

'Mbo sterker maken'

'Mbo-scholen hebben een belangrijke rol in onze samenleving. Het beroepsonderwijs ondersteunt veel jongeren op weg naar een eigen bestaan', zegt minister Van Engelshoven.

Daarom wil ze de mbo-scholen nog sterker maken. Scheffer sluit zich daar bij aan. Hij maakt zich als gedeputeerde sterk voor verbetering van het vakonderwijs in de regio: ‘Het akkoord geeft de regio de ruimte om het mbo-onderwijs beter aan te laten sluiten bij de snel veranderende vraag van het bedrijfsleven. In de regio maken we samen werk van het vakonderwijs van de toekomst.’

Voor Scheffer is het voorzitterschap van de mbo-kwaliteitscommissie een nevenfunctie. Gedeputeerde Conny Bieze neemt het onderdeel mbo in zijn portefeuille onderwijs en arbeidsmarkt over.