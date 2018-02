Deel dit artikel:











Drie tips over brute woningoverval Lienden Foto: Omroep Gelderland

LIENDEN - De politie heeft drie tips binnengekregen over de brute woningoverval in Lienden. Die tips kwamen binnen na een uitzending van Opsporing Verzocht. Daar maakte de politie bekend dat de vrouw die bij de overval betrokken was, is herkend.

Iets meer dan een jaar geleden werd een echtpaar in Lienden op brute wijze overvallen. De bewoner raakte gewond nadat hij meermaals werd geschopt en geslagen. Hij hield er gebroken en gekneusde ribben aan over, had een wond op zijn hoofd, een blauw oog en schaafwonden over zijn hele lichaam. Bureau GLD besteedde eerder meerdere malen aandacht aan de zaak. Over de inhoud van de tips kan de politie woensdagmiddag nog niets zeggen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl