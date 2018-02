NEC-trainer Pepijn Lijnders zien we niet terug in de polonaise

Maar dat wil niet zeggen dat trainer Pepijn Lijnders vanaf vrijdag helemaal los gaat. "Het is vijftien jaar geleden. Het ligt eraan hoe de wedstrijd gaat verlopen. Stel dat je wint, dan is dat prettig voor de spelers. Al denk ik dat er niet veel carnaval vieren. Maar als je verliest, heb je geen zin om te eten. Maar in de polonaise, dat gaat wel heel ver", lacht de trainer. "Misschien ergens een biertje."

Jong PSV is voor Lijnders een speciale tegenstander. "Ja, ik heb spelertjes gehad toen ik PSV verliet twaalf jaar geleden en die speler nu in Jong PSV. Zoals Armando Obispo en Yannick van Osch. Bijna bij elke ploeg waar we tegen gespeeld hebben, kom ik ze tegen. En Jong PSV heeft echt interessante spelers en zo jong nog. En dan al zo goed kunnen voetballen. Maar wij kijken echt naar onszelf. Ik wil ervoor zorgen dat we zekerheid hebben in de wedstrijd. En dat we grip kunnen creëren door gewoon goed te verdedigen. En dat we aan de bal meer dreiging hebben en meer kansen kunnen creëren."

Twee stappen vooruit

"De wedstrijd tegen Emmen hebben we geanalyseerd. We weten waar het mis is gegaan. Nu hoofd omhoog, rug rechten en weer opnieuw beginnen. De motivatie, de competitiviteit en het enthousiasme in trainingen is echt gewoon goed. We zullen honderd procent geconcentreerd moeten zijn over 95 minuten. Ik kijk ernaar uit om thuis te spelen en een reactie te forceren. Hopelijk is dit een wedstrijd waarin we niet één stap, maar twee stappen vooruit kunnen zetten."