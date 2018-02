Man die Putten hielp razzia te herdenken overleden

LADELUND - In zijn woonplaats Ladelund is afgelopen week oud-predikant Harald Richter overleden. Richter was decennialang belangrijk voor de herdenkingen van slachtoffers van de razzia van Putten in de Tweede Wereldoorlog.

In Ladelund, in het noorden van Duitsland, was in de Tweede Wereldoorlog een werkkamp waar een deel van de ruim 600 weggevoerde Puttenaren te werk waren gesteld. Ze werden opgepakt tijdens de razzia in oktober 1944.

Veel mannen liggen begraven bij de kerk waar Richter lange tijd predikant is geweest. Hij nam in 1958 het werk over van zijn voorganger, dominee Meyer. Die gaf veel Puttenaren die tijdens hun gevangenschap waren overleden een waardige begrafenis.

Ladelund en Putten

Omdat Meyer namen en data bijhield ontstond er al vroeg na de oorlog contact tussen Ladelund en Putten. Richter bouwde dat contact verder uit en dat leidde uiteindelijk tot een brugcomité met oud-Puttenaren.

Dat comité is de basis geworden van de Stichting oktober '44, dat nog steeds bestaat en de herinneringen aan de oorlog levend houdt.

'De graven zullen hier blijven. En zolang die hier zijn zal er contact tussen Ladelund en Putten zijn.' Harald Richter pastoor Ladelund

Op 1 mei 2013 zond het programma 'In Gelderland' een reportage uit over Jannes Priem, destijds de laatst levende man uit Putten die terugkeerde uit de concentratiekampen.

In die reportage komt ook Richter aan het woord. Hij vertelt over zijn eigen leven als jongeman in een nazi-cultuur en de kans die hij na de oorlog kreeg om als pastor te werken in Ladelund. Ook legt uit hoe hij van overtuigd nationaal-socialist veranderde in een pastoor die zich inzette voor herdenkingen van slachtoffers van de oorlog.

Burgemeester Lambooij gaf hem in 2015 de Erepenning van Putten. Van 1958 tot 1992 was hij dominee in Ladelund waar hij tot zijn dood bleef wonen. Afgelopen zaterdag is Harald Richter begraven op 90-jarige leeftijd.