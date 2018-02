Deel dit artikel:











Hoe het is om depressief te zijn? Doe mee aan een obstacle run Foto: Sonja Wagenaar

DEIL - 750 vrienden en familieleden van mensen met een depressie of depressieve klachten ervaren deze woensdag hoe het voelt om in de put te zitten. Ze doen mee aan de Moodcamp Obstacle Run in Beesd op landgoed Mariënwaerdt. De acht obstakels in het parcours van twee kilometer zijn mede bedacht door mensen met een depressie.

Wie niet heeft meegedacht, maar wel meeloopt is Eleanor Crick. De ervaringsdeskundige uit Utrecht houdt op loopdepressievrij.com een blog bij. Ze schrijft over de manieren die ze gebruikt om om te gaan met haar depressieve klachten. 'Hardlopen is voor mij een belangrijk hulpmiddel geworden om mijn depressie onder controle te houden. Naast de voldoening en structuur, is het een belangrijke lichaamsbeweging voor mijn lichaam en geest', schrijft ze op haar blog. 'De acht obstakels hier laten zien waar je tegenaan loopt', licht Crick toe. Zo wordt hindernis 1 de 'zware last loop' genoemd; de deelnemers moeten een reeks autobanden verslepen. Verder is er onder meer een hellingbaan die symbool staat voor 'geen grip hebben'. Een depressie overwinnen kun je niet alleen Eleanor Crick Bij obstakelruns helpen deelnemers elkaar het parcours te voltooien, zoals ook bij de Moodcamp Obstacle Run. 'Met een depressie is het precies zo', zegt Crick. 'Een depressie overwinnen kun je niet alleen. Met hulp van anderen sta je sterk.' 'Mijn psychiater zei dat ik er niet over moest praten' Tijdens het Moodcamp wordt niet alleen gesport. Psychiater Bram Bakker wordt geïnterviewd en er zijn peptalks door ervaringsdeskundigen. Een van hen is Femke Sterken (38). 'Ik was depressief tussen mijn twintigste en dertigste. Mijn psychiater zei me dat ik er maar niet over moest praten, want dat zou schadelijk voor mij kunnen zijn. Ik vond en vind het onbegrijpelijk dat er zo over wordt gedacht. Iemand met een depressie kan er niets aan doen dat hij of zij ziek is.' De deelnemers aan de Moodcamp Obstacle Run van twee kilometer worden weggeschoten door staatssecretaris Paul Blokhuis.

