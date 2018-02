GLD Stemt in Wageningen: Sociaal beleid en 'gratis' geld

WAGENINGEN - Sociaal beleid: hoe geef je dat vorm in Wageningen, gaat er genoeg aandacht uit naar mensen die hulp nodig hebben? En is de zorg beter geworden met Samen Wageningen?

Samen Wageningen is een project dat tot stand is gekomen in samenwerking met drieduizend Wageningers, om de zorg te optimaliseren en efficiënter te maken. Een nieuw ingeslagen weg dus.

Heeft het gewerkt?

Wageningse partijen blikken er op terug. Bart Rozemeijer (VVD) vindt dat het plan niet goed gewerkt heeft. De bijdragen vanuit het Rijk zijn onvoldoende, waardoor extra geld vanuit de gemeente moet komen. Daarbij zijn reserves aangebroken en dat moest niet, vindt Rozemeijer.

Verantwoordelijk wethouder en GroenLinks-lijsttrekker Lara de Brito is het hier zeer mee oneens. Reserves aanbreken was nodig om Samen Wageningen goed te laten starten. Ze is tevreden over het verloop van het project.

Het CDA, bij monde van Jan Dijkstra, beaamt dit. Hij vindt de extra kosten te verklaren en te verantwoorden, omdat het project nog in een opstartfase zit.

Strak kader

Peter de Haan van de ChristenUnie is afwachtend. 'De toekomst moet gaan uitwijzen hoe het loopt. We zijn pas net begonnen. Over de kosten zijn afspraken gemaakt, het gaat om ruim dertig miljoen. We kunnen er geen geld bijtoveren. Het is een strak kader. Hier doen we het mee.'

De ChristenUnie wil in de komende jaren meer werk maken van mensen met dementie en mensen die in de schulden zitten

Gudde (midden) en De Haan (rechts)

D66 is heel trots op het proces van Samen Wageningen. Dennis Gudde: 'Wat vragen onze Wageningers nou aan zorg? Dat hebben wij aan hen gevraagd.' Juist die vraag is volgens hem essentieel bij het uitvoeren van het plan en is ook het sterke punt aan Samen Wageningen. 'Maatwerk en kijken wat mensen nodig hebben, daar staat D66 in de komende jaren voor.'

Voorzieningen

Petra van Amersfoort van de PvdA, Anne Walther van de SP en Mark Reijerman van Connect Wageningen zijn ook bijgeschoven over het sociaal beleid van de gemeente Wageningen.

Het sluiten van voorzieningen voor ouderen gaat Van Amersfoort aan het hart. 'Als je ouderen hebt in een tehuis, dan moet je zorgen dat alle voorzieningen blijven. Walther is het daarmee eens; de SP trekt samen met de PvdA op in deze. 'Voor ouderen moet gewoon gezorgd worden.'

Reijerman is het daarmee eens, ook al richt zijn partij zich vooral op jongeren. 'We zien dat de groep ouderen in onze stad groeit. We moeten daarom ook inzetten op de zelfredzaamheid van ouderen, zodat zij meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen.'

Potjes aanbreken

Reserves van de gemeente aanspreken om die ouderen te helpen, dat vinden de PvdA en de SP te verantwoorden. Connect Wageningen vindt dit echter niet: 'Die reserves zijn bedoeld voor een specifiek doel, bijvoorbeeld een renovatie.'

'Dan moet je dus afwegingen maken. Aan het einde van het jaar kun je met geld dat is overgebleven investeren in sociaal beleid. Maar niet op voorhand al de reserves aanbreken.'

Iets terugdoen

Over het basisinkomen is Reijerman kort: 'We zijn hier al mee gestart, het is zonde dit nu al af te kappen zonder te kijken wat de resultaten zijn.' Als aanvulling op dit zogenoemde gratis geld, noemt hij een tegenprestatie voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen geen slecht plan, 'maar je moet hen ook niet overbelasten.'

De SP is daar in het geheel niet voor. 'Iedereen moet een goed leven kunnen hebben, dus ook met inkomen' vindt Reijerman. De PvdA wil maatwerk en kijken wie waartoe in staat is, zonder een verplichte bijdrage te vragen.