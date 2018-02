GLD Stemt is in Wageningen: 'Bevrijdingsdag heeft zijn max bereikt'

WAGENINGEN - Het is al jaren geen kleine Wagenings aangelegenheid meer: de feesten op Bevrijdingsdag. Van heinde en verre komen mensen naar het Veluwse stadje op 5 mei. Wordt het te groot?

De SP wil het anders gaan aanpakken. Anne Walther van die partij: 'We zijn maar een klein stadje, het moet bijgestuurd worden en op de lange termijn moeten we ons afvragen of we dit wel willen.'

Nationaal feestje

Walther legt uit dat de bevrijdingsfeesten nu uit handen worden gegeven aan evenementenorganisaties en steeds minder bij de gemeente en Wageningse vrijwilligers liggen. 'Het wordt een nationaal feestje', zegt zij.

Rien Bor van de Stadspartij: 'Het is feest en het is herdenken. Dat wordt beiden gedaan door dezelfde stichting. Stadspartij splitst dat liever op, zodat herdenken en het defilé gebeurt vanuit defensie en een andere stichting het feest voor zijn rekening neemt. Dat moet absoluut een Wageningse stichting zijn. Dat ontbreekt er nu een beetje aan.'

Max is bereikt

Bart Rozemeijer van de VVD onderschrijft dit: 'Het dreigt een niet-Wagenings feest te worden, maar het moet Wagenings blijven en ik ga er met de Stadspartij in mee om die scheiding aan te brengen.'

'Laten we ook kijken tot hoe ver we de groei aankunnen. We hebben de maximale groei eigenlijk al bereikt, dat blijkt al uit het feit dat het hoofdpodium niet meer op de Markt kan staan.'