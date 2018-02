Een eigen poppodium in Wageningen, een goed plan?

WAGENINGEN - Moet Wageningen een eigen poppodium krijgen? Ja, zeggen Mark Reijerman Sven Alkemade van de partij Connect. De partij richt zich op de jonge Wageninger.

Connect Wageningen is een nieuwe partij in de stad, en denkt dat er veel behoefte vanuit jongere mensen bestaat om over zo'n podium te beschikken. 'Er wordt veel voor ouderen gedaan, maar minder voor jongeren, er mag in het weekend meer te doen zijn.'

'Er is behoefte aan meer cultuur voor studenten en jongeren. In Veenendaal hebben ze al zo'n podium, het kan een goede toevoeging zijn voor Wageningen', zegt Alkemade.

Niet in stenen

Maud Hulshof van D66: 'Wij vinden cultuur voor breed publiek belangrijk. Het is goed om daar een podium voor te bieden. Dat doet D66 door ruimte te bieden om dit te faciliteren, niet door er stenen in te stoppen. Mensen moeten toegang hebben tot cultuur, dat vinden wij ook.'

ChristenUnie: 'De discussie is volgens mij: hebben wij hier als gemeente geld voor over? De locatie Postkantoor wordt nu onderzocht. Maar we hebben ook andere thema's waar we geld aan willen uitgeven. Misschien kunnen we een poppodium en het theater combineren?'

Ook GroenLinks en de PvdA geven in de uitzending aan dat zij geen bezwaar hebben tegen een poppodium. Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de locatie. Naar aanleiding daarvan moeten keuzen worden gemaakt.

Wat rest, is de vraag wie het uiteindelijk moet gaan betalen.