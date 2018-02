SP wil gratis openbaar vervoer in daluren

NIJMEGEN - Gratis reizen in het openbaar vervoer in Gelderland. Dat wil de Gelderse SP. Woensdag lanceerde de partij een plan om vrij reizen in bussen en regionale treinen in de daluren mogelijk te maken. Dat zou naar schatting tussen de 29 en 39 miljoen euro gaan kosten.

De SP wil zo een impuls geven aan het openbaar vervoer, maar om het plan te realiseren is dus een fors bedrag nodig. De partij denkt het plan te kunnen financieren door de provincie niet te laten investeren in snelfietspaden, maar in het openbaar vervoer.

Volgens de SP wordt er nu ov-geld gestoken in de aanleg van die fietspaden, 'terwijl dit geld daar niet voor bedoeld is. Daarnaast zouden de regio's en gemeenten bij kunnen dragen'.

'Gratis ov bestaat niet'

Het plan lijkt niet te kunnen rekenen op grote steun in Provinciale Staten. 'Gratis ov bestaat niet, de vraag is dan wie dat gaat betalen. Forensen mogen niet de klos worden, doordat zij extra zouden moeten betalen in de spits', aldus PvdA-fractievoorzitter Peter Kerris.

Ook de VVD vindt het een slecht plan: 'Niets is gratis, ergens moet de rekening van het ov worden gelegd. In dit plan is de forens niet meegenomen, maar ook als dat wel zo zou zijn vinden we het geen goed plan', zegt woordvoerder Ans Huisman. Pieter Plug van de ChristenUnie zegt ook dat gratis niet bestaat, 'Het moet ergens van betaald worden.'

Er is twijfel of gemeenten die niet allemaal even kapitaalkrachtig zijn, bereid zijn geld te steken in gratis ov. De financiële onderbouwing van de SP kan de andere partijen nog niet overtuigen.

Reizigers mobiliseren

De SP wil ook mensen en organisaties van buiten de politiek achter het idee van vrij reizen in het openbaar vervoer krijgen en heeft daarvoor de Reisvrij beweging opgericht. Woensdag vroegen ze reizigers op busstation Nijmegen om steun.