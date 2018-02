Deel dit artikel:











VIDEO: Er wordt geschaatst in Arnhem! Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Op Sportpark Schuytgraaf in Arnhem kon woensdag geschaatst worden. Even voor 12 uur was, de koek op. In de middag is de baan gesloten, maar het is de bedoeling dat om 19.00 uur de baan weer open is voor schaatsliefhebbers.

De eerste schaatsmeters waren live te zien bij Omroep Gelderland. Tekst gaat door onder video: Klik hier als de post niet opent. IJs verpest Op de baan van ijsclub Thialf in Arnhem is het woensdag nog niet mogelijk om te schaatsen. Het ijs is daar te dun, omdat het overdag nog te warm is. Bovendien heeft daar iemand op het ijs gelopen en daardoor is de kwaliteit ook nog slecht. In Epe gaat schaatsbaan de Klaarbeek gedeeltelijk open. Kan er bij u wel geschaatst worden? Vul dat dan hier in. Zie ook: IJs te dun en vernield; eerste marathon van de baan Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl