Supermarkt haalt bakzeil bij Raad van State; deel winkel moet weg

TIEL - Een Turkse supermarkt in Tiel moet voor een deel sluiten. Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag bepaald.

De supermarkt aan de Grotebrugse Grintweg had in november 2009 al een ander gebouw bij de winkel getrokken. De twee gebouwen zijn alleen verbonden door een smalle verbindingsgang.

De gemeente Tiel weigerde in het bestemmingsplan vast te stellen dat de uitbreiding van de supermarkt tot dat plan behoort, omdat de raad niet wil dat de detailhandel wordt uitgebreid buiten de aangewezen buurtwinkelcentra en vanwege de parkeeroverlast. Daarom stapte de supermarkt naar de RvS, de hoogste bestuursrechter van Nederland.

De RvS bepaalde dat de gemeenteraad in redelijkheid heeft bepaald dat op tweede locatie, de uitbreiding, geen detalihandelsbestemming rust. Dat deel krijgt woonbestemming. Voordat de supermarkt het uitgebreide deel in gebruik nam, zat er een slagerij in.

De supermarkt wil niet inhoudelijk reageren op de uitspraak.