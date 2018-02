Lilian Haak wil eerste transgender in Tweede Kamer worden

APELDOORN - Lilian Haak (52) van de VVD in Apeldoorn wil de eerste transgender in de Tweede Kamer worden. Voordat zij dit gaat proberen, wil zij eerst een zetel in de gemeenteraad van Apeldoorn veroveren.

De politica stelt dat ze niet op de kieslijst is geplaatst voor diversiteit, maar vanwege haar politieke kwaliteiten. Haar belangrijkste speerpunt is echter wel het benadrukken van de diversiteit in de stad Apeldoorn.

In haar carrière als raadslid wil zij opkomen voor de minderheden in de stad, met name de LHBT-gemeenschap (lesbiennes, homo's, bi's en transgenders). Daarnaast houdt zij zich ook bezig met digitale dienstverlening en de leefbaarheid in dorpen.

Haak staat op plaats 6 van de VVD-lijst in Apeldoorn; een positie die naar verwachting zeker verkiesbaar is.

Vrouw in een mannenlichaam

Lilian Haak is getrouwd geweest met een vrouw en heeft 4 zoons aan het huwelijk overgehouden. Zij is geboren in Assen als Braldt Haak, maar voelde zich al gauw een vrouw gevangen in een mannenlichaam. Brandt ging steeds meer door het leven als een vrouw en adopteerde uiteindelijk de naam Lilian.

Haak is beleidsadviseur bij de politie op de afdeling cybercriminaliteit. Omdat zij dus al enige ervaring met de digitale wereld heeft, is een van haar doelen dan ook om de digitale infrastructuur van Apeldoorn te versterken.

Tweede Kamer

Als Haak een plek op de lijst weet te veroveren, dan wil de politica uiteindelijk ook de stap zetten om de strijd aan te gaan voor een zetel in de Tweede Kamer. Zij wordt dan de eerste transgender-politica in Den Haag.