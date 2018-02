De bus in Wageningen: Groei is nodig, maar hoe ver ga je?

WAGENINGEN - De verkiezingsbus staat in Wageningen deze woensdag. Aangeschoven in de uitzending zijn D66, VVD en de Stadspartij.

Gaat Wageningen verder groeien? Dat is de vraag van deze ochtend. Rien Bor van de Stadspartij: 'We gaan als Wageningen door met groeien. Qua cijfers zijn we niet veel gegroeid in het afgelopen jaar, maar dat komt ook omdat studenten zich niet altijd meer inschrijven in de stad waar ze studeren. Maar we gaan groeien.'

Luister naar behoefte

Dennis Gudden: 'Voor D66 is het helder, we staan er hartstikke goed voor. We bieden alle ruimte om hier te wonen, iedereen is trots op Wageningen en je ziet dat er best veel gebouwd gaat worden. Grotendeels doen we dat binnen de stadsgrenzen. De groei zal de komende jaren aanblijven.'

'We hebben ruimte genoeg om nog in ieder geval een jaar of vijf tot tien door te gaan. We hoeven het buitengebied niet op te offeren en we hoeven ook niet alleen de hoogte in. Laten we kijken naar de behoefte die er is en dat bieden.'

Randen opzoeken

'Vanuit VVD zijn wij het er ook over eens dat we gaan groeien', zegt Bart Rozemeijer. 'Dat moet ook, wil je het voorzieningenniveau op peil houden. Er wordt veelvuldig gebouwd, dat duidt op groei; er zijn jongeren die hiernaartoe komen en een bedrijf als Unilever.'

'Groei (bouw, red.) is ook nodig - bij voorkeur aan de randen of in de binnenstad, maar als het nodig is moeten we niet krampachtig doen en wel naar de randen gaan.'

Rozemeijer vervolgt: 'Op een gegeven moment zijn de mogelijkheden wél uitgeput. We moeten geen Singapore aan de Rijn worden met alleen maar hoogbouw. Welk stuk van het buitengebied moeten we dan opofferen? Want anders gaan we het niet redden.'