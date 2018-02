Jongetje van 1 opgesloten in koude auto

NIJMEGEN - De brandweer heeft woensdagochtend een ruit ingeslagen om een jongetje van 1 uit een steeds kouder wordende auto te bevrijden.

Het jochie werd zo lekker rustig van rammelende autosleutels, maar toen vielen de deuren in het slot. 'Dan kunnen wij ons voorstellen dat je lichtelijk in paniek raakt', aldus de politie Nijmegen Noord.

Zeker omdat er maar 1 autosleutel voorhanden was, want het was een leenauto. De politie schakelde de brandweer in en die sloeg vakkundig een ruitje in.

Zo kon het jochie, onder de indruk van al die uniformen om de auto heen, herenigd worden met zijn ouders. De temperatuur in de auto was volgens de agenten nog niet schrikbarend laag.

(foto: politie Nijmegen-Noord)