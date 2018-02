Bijstand zonder regeltjes: 'Bijstand, geen achterstand'

NUNSPEET - Nunspeet is een welvarende gemeente. Toch zijn er jongeren en ouderen die langdurig in de bijstand zitten, onder wie mantelzorgers en vrijwilligers. Daar moet verandering in komen, vinden de lokale PvdA en GroenLinks.

Hoewel deze mensen deelnemen aan verplichte job coaching, sollicitatieplicht en onder toezicht staan van de sociale recherche, daalt het aantal mensen in de bijstand nauwelijks, schrijven de partijen in een persbericht.

Verder in problemen

Door met name de stijging van woonlasten en zorgkosten komt deze groep vaker bij Voedselhulp Nunspeet en schuldhulpverlening terecht. Hans Tijmes, nummer 4 van PvdA-GroenLinks Nunspeet, heeft regelmatig gepleit voor regelarme bijstand. Het college van burgemeester en wethouders vindt deze menswaardige vorm van bijstand niet nodig, maar tilt een beslissing over de verkiezingen heen, aldus de twee partijen.

Regelarme bijstand, wat is dat?

Tijmes: 'Het gaat om een basisinkomen voor mensen in de bijstand die onder de armoedegrens zijn gekomen. Een inkomen zonder opgelegde druk, zonder regeltjes, controles en straffen, maar met behoud van waardigheid. Het is immers bijstand, geen achterstand.'

En de financiële haalbaarheid?

'We hebben het ei niet uitgevonden. Econoom en Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen, wiens ouders vaak in Hulshorst kwamen, was al een pleitbezorger. Maar ook Thomas Piketty en zelfs Gerrit Zalm.'

'Armoede leidt niet alleen tot een isolement, maar ook tot meer zorg en minder zelfredzaamheid. Kinderen die opgroeien in armoede hebben minder ontwikkelingskansen. Door een basisinkomen voorkom je dit en vervallen ook de kosten van o.a. job coaching en trainingen, die vaak tevergeefs worden gemaakt.'

Hoe moet dit dan?

'We zijn een progressieve samenwerking begonnen om een stem te kunnen geven aan iedereen met een groen en sociaal hart, ongeacht partij. Met deze stem gaan we ons in de raad hard maken voor deelname aan een experiment met regelarme bijstand. We willen ons aansluiten bij de gemeente Apeldoorn en vier andere gemeenten, waaronder Epe, die hiermee onder begeleiding van de Universiteit van Tilburg mee zijn gestart. Niet star vasthouden aan het oude, maar realistisch en innovatief zijn', besluit Tijmes.