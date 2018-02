Dag twee van GLD Stemt: we zijn in Wageningen! Kijk en lees mee

De verkiezingsbus is te vinden op De Markt, achter de kerk. Het is misschien even zoeken, want de gewone marktkramen staan er ook. Maar we zijn er.

Ton van Rhoon en Annemarie Elbers nemen de uitzending voor hun rekening.

Kijk hier mee naar de uitzending, vanaf 10.00 uur:

Thema's die vandaag aan bod komen tijdens de uitzending zijn: de toekomst van Wageningen, wonen en werken, leefbaarheid en sociaal beleid.

Drissen (midden), Dijkstra en Bijleveld (uiterst rechts)

Jan Dijkstra van het CDA, Yvonne Drissen van de PvdA en Erik-Jan Bijleveld van GroenLinks zijn de eersten die aanschuiven.

Nieuwe inwoners

Wie mogen de stad komen versterken? Dijkstra vindt dat er genoeg gebouwd is voor studenten op dit moment, en denkt dat zij ook in Ede of elders buiten Wageningen kunnen wonen. Bijleveld beaamt dat ten dele, maar wil het niet ten koste laten gaan van het buitengebied. Ze kunnen best buiten Wageningen wonen, maar moeten ook in de stad zelf terecht kunnen.

Drissen is blij met de diversiteit in Wageningen en wil zich net als Dijkstra hard maken voor de komst van (meer) starters. Maar ook ouderen en jongeren hebben ruimte nodig. Dat moet samenhangen en samen ontwikkeld worden.

En zo ziet het er uit in Wageningen:

Hoogbouw zou een uitkomst kunnen zijn, en je kunt dan ook meer gemeenschappelijk groen creëren, vindt Drissen. Maar waar moet dat dan gebouwd worden, vraagt Dijkstra zich af? 'Er zijn mogelijkheden om hoogbouw te verbinden', denkt Drissen.

'Groei is een tijdelijk iets, voor de komende jaren op dit moment. Het is een probleem wat we aankunnen. Daarna neemt het af, het is geen probleem voor de eeuwigheid, maar je moet het wel oplossen als het speelt.'

Wageningen wordt een campus?

Wordt Wageningen teveel een campus, met alleen maar studenten? Daar zijn alle drie het niet mee eens. Ja, het is een jonge stad met veel studenten. De PvdA wil die diversiteit stimuleren, omdat het ook mensen in Wageningen houdt.

Dijkstra van het CDA noemt het een tweedeling die wordt gemaakt, die niet per se juist is. Hij noemt als voorbeeld kerken en sportverenigingen. 'Er werken en leven heel veel mensen samen in deze stad.'

Jongeren in de raad

Wageningen kent een nieuwe partij: Connect Wageningen. Mark Reijerman trekt de kar. Hij komt van de Stadspartij en zit nu in de raad, als enige student.

Mark Reijerman (in het wit, midden) in gesprek in de bus

'Een prachtige partij', noemt hij de Stadspartij. Maar hij miste iets: een brug tussen de gemeenteraad en de vele jongeren en studenten in de stad. 'Daarom is Connect opgericht. Wij willen meer jonge mensen bij de gemeentepolitiek betrekken.'

Leefbaarheid

Zorgen om de binnenstad, liggen er uitdagingen om het er leefbaar en bereikbaar te houden? En hoe dan?

Maud Hulshof van D66: 'We zijn blij met initiatieven om de binnenstad leefbaarder te maken. We willen kijken naar plannen rond de stadsgracht en luisteren naar wat bewoners willen en dat faciliteren.'

V.l.n.r. Mark Reijerman, Sven Alkemade, Peter de Haan en Maud Hulshof

Peter de Haan van de ChristenUnie: 'Er is in de laatste jaren veel gebeurd, daarnaast moeten we ook inzetten op toerisme en recreatie. De Grebbeberg biedt daar ook gelegenheid toe.' Maar ruimere openingstijden voor winkels op de zondag, dat ziet De Haan niet zitten. 'We hebben hier veel kleine winkels, die redden het dan wellicht niet.'

Hulshof denkt dat ondernemers en klanten dit prima samen kunnen afstemmen en wil de vrijheid bij de ondernemer leggen. 'Het is bekend hoe D66 hier over denkt' reageert zij.

De nieuwe partij Connect reageert bij monde van Sven Alkemade: 'Er zijn ambitieuze plannen voor de binnenstad en dat kan een goede impuls geven, als we de studenten er ook bij willen betrekken. De plannen die er nu zijn, zijn een goede toevoeging.' Maar ook Connect ziet ruimere openstelling niet zonder meer zitten: 'Dat moet in samenspraak met onder meer bewoners rondom.'

Ouderen in Wageningen

Rien Bor van de Stadspartij vindt dat er genoeg oog is voor ouderen, zoals er genoeg oog is voor alle diverse groepen in Wageningen. Maar op sommige punten kan het altijd beter.

Anne Walther van de SP: 'Er zijn voorzieningen voor ouderen, maar ze zijn niet altijd even goed voor handen. Ook bereikbaarheid is een punt. Goed sociaal beleid kun je als oudere verwachten als je SP stemt.'

Bart Rozemeijer van de VVD: 'Ouderen zijn een steeds groter wordende groep en de VVD heeft daar oog voor, niet alleen qua huisvesting maar ook dagbesteding, er moet voldoende gerealiseerd worden als men daar behoefte heeft.'

Bereikbaarheid van de stad

Sluipverkeer vanaf de A12, wegen die geregeld dichtslibben en makkelijk het centrum bereiken - hoe bereikbaar is Wageningen eigenlijk?

Jan-Willem Lammers D66, Jan Dijkstra CDA en Mathilda Maijer PvdA praten erover.

Parkeerruimte: er moeten meer plekken bij vinden allen, maar waar dan? Bij de Hoogvliet? Dat is niet echt in het centrum. CDA wil meer plekken binnen de gracht, maar PvdA en D66 willen geen groen opofferen voor parkeerplekken en voor een parkeergarage lijkt geen geld.

Wel pleit Dijkstra ervoor om ondergrondse parkeerruimte te onderzoeken.

Dijkstra midden, met rechts daarnaast Lammers en Maijer

Filedrukte kan wat betreft het CDA ondervangen worden als bijvoorbeeld de WUR werktijden verlegt, of meer naar thuiswerken kijkt, zegt Dijkstra. Maijer van de PvdA is het daar grotendeels mee eens, maar zij wijst ook op sluipverkeer van en naar de A12. 'Daar moet ook iets aan gedaan worden.'

Lammers benadrukt dat politiek niet over werktijden gaat, maar daar kan de politiek wel over in gesprek. Toch zit het grootste euvel voor hem in het sluipverkeer.

Rondweg

Maijer: 'We moeten verkeersmobiliteit managen. Het aantal auto's moet minder. Ze zouden op de WUR betaald parkeren kunnen invoeren, nu is het gratis. Verder zal de PvdA zich blijven verzetten tegen de rondweg. Dat is helemaal niet meer van deze tijd; een rondweg terwijl je niet weet hoe het verkeer er in de toekomst uitziet.'

'Een pijnlijke keuze' zegt Lammers van D66. 'Er is een verkeersprobleem, ook over vijf - zes jaar. Die rondweg komt er, als we willen voorkomen dat Wageningen straks helemaal onbereikbaar is.' Ook het CDA noemt het belangrijk dat de rondweg er komt.

