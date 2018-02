Deel dit artikel:











Man (22) die collega doodsloeg is ontoerekeningsvatbaar Foto: Omroep Gelderland

WAGENINGEN - De 22-jarige man die zijn collega met een spade om het leven bracht in Wageningen is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Volgens de rechter is de man volledig ontoerekeningsvatbaar. Tijdens de rechtszaak, twee weken geleden, vertelde hij dat hij stemmen hoorde die hem opdroegen iemand te doden. Deed hij dat niet, dan zou er een meisje doodgaan.

De collega was uiteindelijk een willekeurig slachtoffer. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden tbs, de advocaat van de man ging daarin mee, net als de familie van het slachtoffer. De man was deelnemer aan een gemeentelijk leerwerkproject in de groenvoorziening. Hij viel zijn collega op 7 juni aan toen ze bezig waren met groenwerkzaamheden aan de Gruttoweide in Wageningen. De rechter oordeelde woensdag dat de man langdurig behandeld moet worden en dat de maatschappij tegen de man moet worden beschermd. Luister hier het verslag van verslaggever Hans de Herdt terug tijdens de rechtszaak twee weken geleden: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl