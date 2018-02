Tineke Roseboom is Gelderse mediavrouw van het jaar

ARNHEM - Zangeres Tineke Roseboom uit Bennekom heeft de internetverkiezing Vrouw in de Media Award 2017 in Gelderland gewonnen. Ze behaalde 26,5 procent van de digitale stemmen.

De stemmers roemen haar veelzijdige talent, professionaliteit en gedrevenheid.

Roseboom won vorig jaar de Cultuurprijs van Ede. Ze heeft al twee cd’s op haar naam staan en werd in Londen gecoacht door de sopraan Emma Kirkby.

Door de stemmers van de Vrouw in de Media Award wordt ze gezien als een rolmodel voor cultuur. Een van hen meldt: 'Ik heb ontzettend veel waardering voor haar als persoon, en voor haar professionaliteit en passie die zij heeft.'

Tineke Roseboom, de tekst gaat verder onder de video:

Gezondheidswetenschapper en borstkankeractiviste Désirée Hairwassers uit Huissen eindigde met 26 procent op de tweede plaats. Burgemeester van Zutphen Annemieke Vermeulen ontving 12 procent van de stemmen en werd daarmee derde.

Ze moeten af en toe een schop onder hun kont Janneke van Heugten

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Janneke van Heugten uit Nijkerk van mediaplatform Vaker in de Media en Marga Miltenburg van sprekersbureau ZijSpreekt. Met de prijs willen ze vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties bewegen hun vaker dat podium te bieden.

'Vrouwen zijn ook te bescheiden'

De award wordt al tien jaar landelijk uitgereikt en sinds vorig jaar ook per provincie. Het aandeel vrouwen in mediaoptredens bedraagt 12 procent en dat is al jaren stabiel, zegt Van Heugten. 'Vaak zijn het ook steeds dezelfde vrouwen. Verder zijn vrouwen te bescheiden. Ze moeten af en toe een schop onder hun kont krijgen.'

Roseboom zei op Radio Gelderland blij te zijn met de uitverkiezing. 'Het is gaaf om voor zoiets genomineerd te worden en dat ik bij de tien genomineerden zat. Zulke sterke en stoere dames. Allemaal.'

Roseboom kreeg als prijs een beeld van kunstenares Ellen Buchwaldt uit Zeewolde.

De regionale award is een onderdeel van de landelijke verkiezing. Die werd gewonnen door Annemarie Heite. Heite is een van de Groningers die de aardbevingsproblematiek op de kaart hebben gezet.