IJs te dun en vernield; eerste marathon van de baan Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is niet mogelijk om woensdag te schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Thialf in Arnhem. Het ijs is niet goed genoeg. Er is op gelopen en het is onvoldoende aangevroren. Ook door de eerste marathon op natuurijs kan voorlopig een streep.

Volgens voorzitter Jeanette Vriesen van de ijsvereniging is het overdag te warm, waardoor het ijs onvoldoende aanvriest. Alleen daardoor was het al onmogelijk om woensdag open te gaan voor schaatsers. Daarnaast heeft er iemand op het ijs gelopen, waardoor het beschadigd is. Dat heeft de kwaliteit van het ijs geen goed gedaan. Vriesen begrijpt niets van die actie: 'Waarom zou je het doen, dat is voor mij totaal onlogisch. Ook als ze er niet overheen waren gelopen, had het overigens niet gekund.' Kan er bij u wel geschaatst worden? Vul dat dan hier in. Marathon van de baan Ook de eerste marathon op natuurijs lijkt van de baan. De ijsclub hoopte dinsdag nog dat ze donderdagavond dat de eerste marathon konden houden. Die hoop is nu weg, aldus Vriesen: 'Het lijkt mij bijna schier onmogelijk.' Jeanette Vriesen bij Radio Gelderland over de ijsstand (tekst gaat verder onder audio). In de strijd om het organiseren van de eerste marathon op natuurijs wordt Arnhem over het algemeen afgetroefd door Noordlaren en Haaksbergen. In Noordlaren kan vanochtend dan ook wel worden geschaatst, in Haaksbergen nog niet. Toch schaatsen Arnhemse schaatsliefhebbers kunnen woensdag al wel terecht op de ondergelopen baan van Sportpark Schuytgraaf. Ze moeten wel snel zijn. De baan is open tot 12.00 uur. Daarna gaat de baan dicht, maar om 19.00 uur woensdagavond gaat ie weer open. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl