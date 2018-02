Deel dit artikel:











Schuur bij Dinxperlo brandt uit Foto's: Facebook/Brandweer Dinxperlo

BOCHOLT - Een schuur in het Duitse Spork vlak over de grens bij Dinxperlo is dinsdagavond in vlammen opgegaan. Dat meldt het Bochelter en Borkener Volksblatt.

De brandweer van Dinxperlo hielp mee bij het bestrijden van het vuur. In de schuur stonden onder meer machines. Er vielen geen gewonden. Over de schade is nog niets bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl