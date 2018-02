Siza krijgt 3 ton om zorgrobots te testen

ARNHEM - De Arnhemse zorgorganisatie Siza krijgt bijna 3 ton subsidie om samen met andere partijen robots in de langdurige zorg te testen.

Het bedrag is toegekend door het subsidieprogramma OP Oost, dat bedrijven en kennisinstituten wil stimuleren meer omzet te halen uit nieuwe producten.

Cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals van Siza testen enkele sociale robots in hun eigen zorg of woonomgeving. Het gaat onder andere om een robot die helpt om structuur aan te brengen en een robot die ondersteunt bij revalidatie.

'We zien dit als een mooie kans om er samen voor te zorgen dat er zinvolle en betaalbare robotica voor de langdurende zorg op de markt komt, getest door onze eigen mensen', legt projectleider Linda van den Bedem uit.

Het testen gebeurt in nauwe samenwerking met onder meer de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Mijnrobots.nl in Wijchen en Tinybots B.V. in Nijmegen.

