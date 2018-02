Bonnenregen 's-Heerenberg: 'Eén waarschuwing is genoeg'

'S-HEERENBERG - Automobilisten die hun parkeerschijf vergeten in het centrum van 's-Heerenberg worden maximaal eenmaal gewaarschuwd voor ze bekeurd worden. Dat laat wethouder Loef weten na raadsvragen door de fractie van Lijst Groot Montferland.

Ondernemers in het stadje in de gemeente Montferland klaagden onlangs dat bezoekers massaal op de bon geslingerd zijn in december. Een bekeuring is 104 euro. Winkeliers zijn bang dat bezoekers - onder wie veel Duitsers - hierdoor wegblijven.

Volgens de gemeente zijn er in de eerste twee weken van december waarschuwingen uitgedeeld, maar verschillende mensen zeggen helemaal geen waarschuwing gehad te hebben.

Opheldering gevraagd

Raadslid Henk Groote van Lijst Groot Montferland wilde duidelijkheid over hoe het nu precies zit met de waarschuwingen, omdat er ook verhalen gaan dat mensen twee waarschuwingen krijgen voordat er een boete uitgeschreven wordt.

Maar volgens de wethouder is één waarschuwing voldoende en is er voldoende gedaan om automobilisten te wijzen op het gebruik van een blauwe parkeerschijf.

