Tim Matavz van Vitesse voor vier duels geschorst door beroepscommissie KNVB

ARNHEM - De beroepscommissie van de KNVB heeft Tim Matavz voor vier wedstrijden geschorst. De spits van Vitesse heeft volgens de commissie een 'nare elleboogstoot' uitgedeeld aan Denzel Dumfries van Heerenveen waarbij een forse straf past.

Matavz moet komende donderdag al vanaf de tribune toekijken in het uitduel met ADO Den Haag. Daarnaast mist hij ook de wedstrijden tegen Feyenoord, Excelsior en VVV Venlo. De Sloveen keert pas op[ 4 maart terug in de thuiswedstrijd tegen Ajax.

Vitesse heeft Matavz (en ook Miazga, die in de ballen van Dumfries kneep) een boete opgelegd. Eerder ging de club tot twee maal toe in beroep tegen een schikkingsvoorstel van de aanklager. Die wilde Matavz voor vijf wedstrijden schorsen waarvan één duel voorwaardelijk. De jurist van Vitesse vindt dat er sprake is van een duw met de onderarm en niet met de elleboog en beroept zich daarnaast op het feit dat de Sloveen nooit eerder in opspraak is geweest na een overtreding. 'Hij heeft nog nooit een rode kaart gehad.'

Bewuste opzet

Tijdens het eerste beroep dat Vitesse aanspande bij de KNVB deed de aanklager er nog een duel extra bij voor Matavz en dat gebeurde gisteravond in Zeist opnieuw. 'Wij denken dat hier sprake is van bewuste opzet en vinden het ook een elleboogstoot die in het gezicht wordt geplaatst. Daarom in eerste instantie ook een fors voorstel en wij doen er in onze eis nog een duel extra bij', aldus de aanklager gisteravond.

Jurisprudentie

Het incident op 20 januari in Gelredome ontging de scheidsrechter, maar op basis van tv-beelden werd een uitgebreid onderzoek ingesteld. Vitesse wijst op eigen ingebrachte beelden. Daar is volgens de jurist in slowmotion te zien is dat Matavz niet met zijn elleboog zwaait maar met de onderarm. Vitesse noemde de uitgesproken sanctie 'buitenproportioneel' en probeerde in hoger beroep de straf te verminderen. Volgens Vitesse moet er sprake zijn van jurisprudentie en is het daarom vreemd dat de aanklager langer wilde schorsen.