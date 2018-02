Deel dit artikel:











Matavz hoort vijf duels onvoorwaardelijk eisen Foto: Broer van den Boom

ARNHEM - De tuchtcommissie van de KNVB blijft erbij: spits Tim Matavz van Vitesse heeft bewust een elleboogstoot uitgedeeld in het duel tegen FC Heerenveen. En dus moet de Sloveen vijf duels worden geschorst. Dat is een duel meer dan de vorige keer is geëist. Toen ging het om vier wedstrijden en een voorwaardelijk. Dat blijkt dinsdagavond tijdens behandeling van de zaak bij de KNVB in Zeist.

De topscorer van Vitesse raakte volgens de aanklager verdediger Denzel Dumfries van Heerenveen vol met zijn elleboog in een duel op het middenveld. Het incident ontging de scheidsrechter, maar op basis van de tv-beelden is er een tuchtzaak gekomen tegen de spits. 'Niet in verhouding' Vitesse vindt een lange schorsing 'niet in verhouding' staan tot wat er in werkelijkheid op het veld gebeurde tussen Matavz en Dumfries. Volgens de jurist van Vitesse was er geen sprake van een elleboogstoot en was het een duel waarbij beide spelers hun armen gebruikten. Technisch directeur Marc van Hintum is van mening, na bestudering van beelden, dat er geen sprake was van een elleboogstoot maar van een duw. Matavz zelf zegt dat hij zich in het duel wilde vrijmaken. Hij kreeg in zijn carrière nog nooit een rode kaart. Woensdag doet de beroepscommissie uitspraak. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl