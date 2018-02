Deel dit artikel:











Fataal containerongeluk: gemeente zwijgt Foto: GinoPress

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen zwijgt over het ongeluk eind vorige maand waarbij een scooterrijdster om het leven kwam. Het slachtoffer botste in het donker op een container die half op een fietspad stond. De container was er geplaatst in opdracht van de gemeente.

Vanwege het lopende politieonderzoek kan een woordvoerder geen mededelingen doen, zegt hij. 'Alle informatie die wij hebben zullen wij eerst met de politie delen', meldt Robert-Jan Bax. Volgens hem hoopt de politie op korte termijn meer naar buiten te kunnen brengen. Op 25 januari botste een vrouw van 73 rond 18.30 uur op de Bronsbergen tegen de container. Ze overleed op de plaats van het ongeluk, een locatie die slecht verlicht was. Ongeveer anderhalf uur daarvoor belde een omwonende de politie dat een container half op het fietspad stond en half in de berm. De politie kon niet meteen een kijkje nemen vanwege andere meldingen, waaronder een winkeldiefstal en een ongeluk met letsel. Zie ook: Politie wist van container dodelijk ongeluk, maar had het te druk Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl