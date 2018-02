Radar voor het Drielse Veer: 'Een langgekoesterde wens in vervulling.'

DRIEL - Het Drielse Veer uit de vaart bij mistig weer? Dat is, als het goed is, verleden tijd.

Het veerpontje heeft namelijk radar gekregen. Die wordt deze woensdag officieel in gebruik genomen. De provincie Gelderland en de gemeenten Renkum en Overbetuwe hebben eraan meebetaald.

Oefenen in simulator

'Best bijzonder dat een voet- en fietsveer daar de beschikking over krijgt', zegt Dirk van Uitert. Hij is voorzitter van de stichting die de veerpont sinds enige jaren beheert en exploiteert. Zij die het scheepje besturen (geen vrijwilligers, maar onder anderen zzp'ers met kleine contracten) moeten eerst een flinke cursus doen. Ze moeten zelfs oefenen in een simulator.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Dirk van Uitert:

Nieuw record passagiers

'Maar dan zou uiteindelijk alleen hoogwater nog een spelbreker moeten zijn', zegt Van Uitert. De radar moet bij mistige omstandigheden objecten als schepen herkennen. Een historische stap dus en historie heeft de pont wel: de vaarverbinding tussen Driel en Doorwerth/Oosterbeek bestaat al sinds ongeveer het jaar 1000.

De veerpont tussen Driel en Oosterbeek zette vorig jaar ongeveer 80.000 mensen over. Dat is een record voor het veer.