'Geweldige stad hoor Nijmegen, maar wel koud!'

'This is on the big market, also with the HEMA.' Femke Kuenen van de SSGN leest het papier voor waarop de route staat die zij met een klasgenote en twee scholieren uit Slovenië vandaag afleggen door Nijmegen. Gewapend met mobieltjes natuurlijk, want de dames willen wel bewijs van alle plekjes waar ze zijn geweest.

Verder durven kijken dan het klaslokaal

Maar liefst 210 leerlingen heeft Robbert Gommans van de SSGN deze week op bezoek. Uit Italië, Spanje, Hongarije, Polen, Slovenië en Rusland. Dit is al het 27e jaar dat de SSGN een uitwisselingsproject organiseert en de deelname is groter dan ooit. Gommans: 'Wij vinden het bij ons op school gewoon heel belangrijk dat je niet alleen binnen het klaslokaal bezig bent, maar dat je ook wat verder durft te kijken. En zeker onze leerlingen worden echt een beetje getraind om wereldburgers te worden.'

En zo besteedt de SSGN niet alleen veel aandacht aan Brussel en Europa, maar voegt de school ook de daad bij het woord door de scholieren tenminste één keer een ruime week naar het buitenland te sturen. Maar eerst zijn de buitenlandse scholieren in Nijmegen op bezoek.

'Het is hier echt mooi'

Tijdens hun bezoek gaan de leerlingen onder meer naar het Rijksmuseum in Amsterdam en treden ze voor elkaar op in de Stadsschouwburg in Nijmegen. En er is dus de city tour door de Waalstad die de dames uit Slovenië wel bevalt. Marusa Hajdinkjak: 'Ik hou van de oude gebouwen, het is hier echt mooi.'

Joris Ivens zat ook op SSGN

'Het is toch ook de mooiste stad van Nederland!', roept Robbert Gommans enthousiast. Met leuke winkeltjes bovendien, zo lijkt het als de dames uit Slovenië door de Lange Hezelstraat lopen. 'Oh, look on the left!' En met beroemdheden zoals cineast Joris Ivens die ook op de SSGN heeft gezeten en wiens tekst te lezen is op het naar hem vernoemde plein.

Femke Kuenen is enthousiast over het uitwisselingsprogramma. 'Je leert andere culturen kennen. En het is ook heel goed voor je Engels. Want eerst dacht ik dat ik niet zo goed Engels kon, maar nou valt het eigenlijk gewoon best wel mee.'

'Kouder dan bij ons, maar verder geweldig!'

Wat met name de Sloveens dames, niet meevalt is het weer in Nederland. Marusa Hajdinkjak: 'Het is hier wat kouder dan bij ons. En het regent hier meer dan in Slovenië. Maar verder is het hier geweldig.' En ze pakt haar mobiel er maar weer eens bij, voor weer een selfie.