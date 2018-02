Omroep Berg en Dal duikt in de verkiezingen

BERG EN DAL - Omroep Berg en Dal besteedt de komende weken op radio en tv veel aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen die op woensdag 21 maart plaatsvinden.

Met dit jaar een primeur: een speciale verkiezingsbus van Omroep Gelderland rijdt door de provincie en doet op donderdag 15 maart de gemeente Berg en Dal aan. Die bus staat op donderdag 15 maart ‘s morgens in het centrum van Millingen aan de Rijn en ‘s middags in Groesbeek.

Rijdende studio

Presentatoren van Omroep Berg en Dal laten die donderdag in Millingen van tien uur tot half twaalf vertegenwoordigers van politieke partijen, belangenorganisaties en inwoners hun zegje doen over plaatselijke kwesties, die ons en hen bezighouden.

Van twee uur tot half vier herhaalt dit evenement zich op het dorpsplein in Groesbeek. In en rondom de paars-rode bus, omgebouwd tot rijdende studio, worden mensen geïnterviewd: wat gaat er goed in hun woonplaats? Wat kan of moet er beter? En wat willen de politieke partijen in de gemeenteraad en zo mogelijk het gemeentebestuur daarin betekenen?

Debat

Maar dat is niet de enige activiteit van Omroep Berg en Dal rondom de verkiezingen. Ook op zondag 11 en 18 maart komen vertegenwoordigers van de elf partijen, die aan deze verkiezingen deelnemen, in radio- en tv-uitzendingen bij Omroep Berg en Dal aan het woord. Op 11 maart gebeurt dat van elf tot een uur vanuit hotel-café Sous les Eglises in Beek. Op zondag 18 maart gaan in horecabedrijf De Vink in Ooij (ook van 11.00 tot 13.00 uur) de lijsttrekkers van de partijen met elkaar in debat. Op beide dagen met live muzikale omlijsting.