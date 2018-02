Bezorgservice Culemborg moet klanten naar winkels in centrum blijven trekken

'Voor zover we weten zijn er geen andere binnensteden die dat doen', zegt Raymond Rison van de Verenigde Ondernemers Culemborg. Volgens de ondernemers heeft het niets te maken met het spiksplinternieuwe winkelcentrum dat bij het station wordt gebouwd.

Naast een nieuwe grote supermarkt is er ook plaats voor winkels en horeca. Rison: 'Wij doen dat omdat we als ondernemers gastvrij willen zijn en mee willen denken met de wensen van de klant.'

Thuis blijven

Maar zit het winkelend publiek er ook op te wachten? 'Dan moet je er weer voor thuis blijven', zegt een vrouw. 'Ik neem alles wat ik koop gelijk mee naar huis, tenzij het niet in de auto past.' Twee dames op leeftijd vinden het best een goed idee, 'maar wij zitten in het bejaardentehuis en hebben niet zo veel meer nodig.'

De winkeliers hebben gekozen voor een milieuvriendelijke elektrische deelauto, die de boodschappen vanaf april kosteloos bij klanten gaat bezorgen.

