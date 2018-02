Lochem laat verkiezingsborden centraal beplakken

LOCHEM - De zeven politieke partijen in Lochem hoeven niet meer door de gemeente te rijden om hun verkiezingsaffiches op te plakken. Voor de nodige orde op de verkiezingsborden laat de gemeente Lochem die centraal beplakken.

Op 18 plekken in de gemeente worden de verkiezingsaffiches geplakt. Alle partijen krijgen een vaste plek op de borden. 'De partijen hangen op de volgorde zoals de uitslag was bij de vorige verkiezingen', legt Peter de Boer van de gemeente uit. 'Dus de grootste partij links bovenaan en de kleinste rechts onderin.' De posters zijn allemaal even groot. 'Dat hebben we zo afgesproken', benadrukt De Boer.

De verkiezingsaffiches worden opgeplakt door het Buurt Onderhoudsbedrijf Lochem (BOB). Dat is onderdeel van afvalverwerker Circulus - Berkel. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart.