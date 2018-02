IJsvereniging wil baan in centrum Winterswijk

ULFT - De Winterswijkse IJsvereniging wil een nieuwe gecombineerde ijs- en skeelerbaan realiseren in het centrum van Winterswijk. De vereniging zit momenteel zonder locatie nadat vorig jaar de huidige baan aan de Misterweg is verwijderd.

'We zouden graag een baan willen in het centrum van Winterswijk', vertelt Josée Mees van de Winterswijkse IJsvereniging. 'Bijvoorbeeld naast de sport- en turnhal.'

De gemeente Winterswijk is op de hoogte van de wensen van de vereniging, maar wil zich nog niet uitspreken over een nieuwe locatie. 'Achter de schermen wordt er hard gewerkt', zegt Rick Land van de gemeente. 'We zijn nog met meerdere partijen in gesprek.'

De Winterswijkse IJsvereniging verwacht niet dat er de komende maanden al zicht komt op een nieuwe locatie. De schaatsen blijven voorlopig dus in het vet. 'Erg jammer dat het deze winter niet kan', besluit Mees.