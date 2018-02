Een échte ijsbaan in Ede? Het zou maar zo kunnen

OTTERLO - Geen ondergespoten en opgevroren skatebaan, maar een echte ijsbaan in Ede? Als daar draagvlak en geld voor is, dan kan dit wat betreft de VVD en Gemeentebelangen.

Hester Veltman van de VVD Ede en Gabriëlle Hazeleger van Gemeentebelangen Ede zaten bij presentator Martin Both aan tafel in de bus tijdens de tweede uitzending van EDE FM.

Idee ondersteunen

In Otterlo, waar zij beiden wonen, kwamen onderwerpen als sport en het imago van de gemeente Ede aan bod.

De jaarlijkse skeelerronde werd door Veltman genoemd als voorbeeld voor hoe je interesse in (top)sport kunt laten toenemen in de gemeente Ede. En als ondernemers willen investeren in een ijsbaan, dan zien zowel Veltman als Hazeleger dat wel zitten. Want hoe meer evenementen en voorzieningen je naar Ede kunt trekken, hoe bekender de gemeente wordt.

Minder bescheiden

Veltman: 'Zolang ik mensen nog moet gaan uitleggen waar Ede ligt - Oh, Ede-Wageningen? - moeten we meer doen aan het promoten van de gemeente. De Heideweek is echt een heel groot feest. Wat mij betreft mag dat nog wel een keer per jaar. We hebben een wat conservatief karakter; het mag losser, gezelliger en bruisender.'

De nummer twee van Gemeentebelangen Gabriëlle Hazeleger is het hier ten dele mee eens, maar ziet ook dat er al heel veel gebeurt in Ede. 'Maar we kunnen er meer uithalen. Laat die bescheidenheid vallen en laat zien dat wij een mooi evenement goed neer kunnen zetten.'