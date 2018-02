Minister komt in Varik praten over omstreden hoogwatergeul

VARIK - Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat komt maandag zelf naar Varik om over een hoogwatergeul te praten. De gemeente Neerijnen en inwoners van Varik en Heesselt zijn tegen het plan.

Van Nieuwenhuizen moet binnenkort een besluit nemen of een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt de beste optie is om bij hoogwater extra afvoer te creëren.

Komende donderdag komt de stuurgroep van provincie, Waterschap Rivierenland en de gemeentes Neerijnen en Tiel met een advies aan de minister. Eerder sprak de gemeenteraad van Neerijnen zich al unaniem uit tegen een nevengeul. De provincie is juist voor.

Badkuip

Veel bewoners van de dorpen Varik en Heeselt zijn bang voor een dijkdoorbraak bij hoogwater. Met een nevengeul zouden ze dan in een soort badkuip wonen en zou er onvoldoende tijd zijn voor een evacuatie.

Voor het gesprek met de minister zijn een viertal dorpelingen uitgenodigd. Het gaat daarbij om voor- en tegenstanders van de geul. De gemeente Neerijnen denkt dat dijkverzwaring en een extra geul aan de rivierkant van de dijk ook een goede oplossing is.

Bezoek wordt positief ontvangen

De actiegroep Waalzinnig, die tegen de nevengeul is, is positief over het bezoek. Voorzitter Frank Millenaar vindt het goed van de minister dat ze zelf naar het gebied komt en met de mensen in gesprek gaat. Hij verwacht maandagochtend ook wel enige toeloop bij het Atelier Varik-Heeselt voor het bezoek. 'Het is ook verbazingwekkend hoe snel dit rond gaat', zegt hij.

