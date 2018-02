'Geluidsruimte' zet discussie Lelystad Airport op scherp

APELDOORN - Iedereen staat op scherp in de discussie over het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) voor Lelystad Airport. De onduidelijkheid groeit door rekenmodellen en het praten over geluidsruimte in plaats van vliegbewegingen.

Boegbeeld van de actiegroepen, Leon Adegeest, toonde eerder de fouten in de Milieu Effect Rapportage (MER) van Lelystad Airport aan. Dit weekend stapte hij uit het overleg tussen de bewonersdelegatie en het ministerie na een gesprek over het repareren van fouten in de MER.

Afgesproken is namelijk dat Lelystad uiteindelijk met 45.000 vliegbewegingen mag uitbreiden om Schiphol te ontlasten. Volgens Adegeest blijkt uit de gesprekken dat in de nieuwe MER met meer bewegingen wordt gerekend.

'Er wordt gesproken over 45.000 vliegbewegingen. Maar daar komen 4500 bewegingen bij van vliegtuigen voor klein zakelijk verkeer. Daar bovenop komt een meteo toeslag van 20%. Dat wordt uitgelegd als extra ruimte dat nodig is in verband met bijzondere weersomstandigheden. Dat zijn 9900 vliegtuigen, dat maakt in totaal 59.400 vliegbewegingen', legt Adegeest uit.

Op dit moment wordt gekeken of de fouten in de MER gerepareerd kunnen worden. Een bewonersdelegatie met inwoners uit onder andere Gelderland kijkt mee en adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Leon Adegeest is in gewetensnood gekomen. Alexander ter Kuile voorzitter bewonersdelegatie

Voorzitter van de bewonersdelegatie Alexander ter Kuile vindt het buitengewoon jammer dat Adegeest eruit is gestapt. 'Hij is in gewetensnood gekomen. Door de kennis die hij afgelopen week heeft opgenomen. Zijn ontdekking van fouten in de MER kunnen leiden tot meer geluidsruimte.'

De bewonersdelegatie werkt op dit moment aan een eindadvies. 'Wij kijken met het ministerie naar alle varianten. Dit is nog geen politiek besluit. Dat neemt uiteindelijk de minister en de Tweede Kamer.'

Discussie over geluidsruimte

Volgens Ter Kuile, voormalig hoofd van de Europese luchtverkeersleidingsorganisatie Canso, is geluidsruimte internationaal gezien een gangbare methode om te gebruiken en is Nederland tamelijk uniek door te kijken naar aantallen vliegbewegingen.

Door het geluid te vermenigvuldigen met het aantal bewegingen wordt de geluidsruimte berekend. De inzet van stillere vliegtuigen zorgt ervoor dat er meer gevlogen kan worden, maar met dezelfde geluidsbelasting.

Bij Adegeest is twijfel ontstaan over de berekening daarvan. 'Het ministerie berekent de geluidsruimte die hoort bij het aantal vliegtuigen met een zo hoog mogelijke grenswaarde.' In theorie kan het ertoe leiden dat er ongelimiteerd gevlogen kan worden, zolang de luchthaven binnen de berekende geluidsruimte blijft.

Minister Van Nieuwenhuizen, die afgelopen maandag in de regio op bezoek was, noemde de berichten een theoretische rekenexercitie. 'Dat is gedaan op verzoek van de bewonersdelegatie. Daarin is gekeken hoeveel geluid er is vergund en hoeveel vliegtuigen daar theoretisch binnen passen als ze bijvoorbeeld stiller zouden zijn.'

De minister benadrukt dat meer vliegbewegingen nu niet aan de orde zijn. Via social media reageerden ambtenaren en politici woedend op het verhaal dat er een nieuw plafond voor het aantal vliegbewegingen zou zijn.

Adegeest wilde dat het naar buiten kwam voordat het definitieve rapport op tafel kwam. 'Dit is wat mensen en de politiek moeten weten en een mening over moeten hebben. Anders gaan die grenswaarden zo de MER in. Want wat zijn we eigenlijk aan het uitrekenen hier?', zegt hij.

De discussie over het aantal vliegbewegingen en de geluidsruimte voedt het wantrouwen van actiegroepen. Stichting Red de Veluwe kondigde aan zich nu te gaan richten op afstel van vliegveld Lelystad. Tweede Kamerlid Kröger van GroenLinks wil een debat met de minister. Haar partij organiseert dinsdagavond een bijeenkomst in Zwolle over Lelystad Airport.