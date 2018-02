Weerstand tegen fokplan Dolfinarium

HARDERWIJK - Dierenrechtenorganisaties zijn tegen het plan van het Dolfinarium in Harderwijk om bruinvissen te gaan fokken. World Animal Protection (WAP) heeft formeel bezwaar aangetekend bij de provincie Gelderland.

Hoewel de bruinvis niet wordt bedreigd, is de fok volgens het Dolfinarium nodig om de soort in stand te houden. Dat staat in een toelichting op de voorgenomen ontheffing die de provincie Gelderland heeft verleend voor het houden van bruinvissen in Harderwijk.

Volgens woordvoerster Karin Bilo van WAP leven er naar schatting nog 300.000 bruinvissen in de Noordzee en hebben nakomelingen die in het park worden gefokt weinig tot geen kans op overleving in het wild.

WAP denkt daarom dat het Dolfinarium bruinvissen wil fokken om haar park en andere parken te bevoorraden. Bilo verwacht uiterlijk volgende week een antwoord van de provincie.

WAP is een internationale dierenrechtenorganisatie met het hoofdkantoor in Den Haag. Ze is tegen de fok voor entertainment doeleinden.

