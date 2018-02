Politie pakt rijbewijzen af van automobilisten op De Oversteek

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen heeft weer twee automobilisten hun rijbewijs afgepakt, omdat ze met hoge snelheid over De Oversteek reden.

Op de nieuwe Waalbrug bij Nijmegen is 50 toegestaan, maar beide automobilisten werden betrapt met 101 km/uur.

Justitie beslist over de sanctie. Het tweetal is ook aangemeld bij het CBR voor een cursus over verantwoord rijgedrag.

Vorige week werd op De Oversteek ook al een rijbewijs ingenomen. Toen raasde iemand met 146 km/uur over de brug.