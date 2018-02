Deel dit artikel:











Gelderse natuur loopt maand voor op schema

ARNHEM - De hazelaar begon in januari al te bloeien. Narcissen en sneeuwklokjes komen uit. Insecten zie je al druk voedsel vergaren. Het is pas begin februari, maar in de natuur is de lente al begonnen. En juist dan brengt een plotselinge periode van winterse temperaturen allerlei risico's met zich mee voor plant en dier.

Park Zypendaal Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit neemt BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink mee naar Park Zypendaal in Arnhem. Langs het wandelblad staan de sneeuwklokjes in bloei. 'Kijk uit voor teken', waarschuwt Van Vliet als Laurens de hangende witte bloemetjes van dichterbij wil bekijken. 'Op de tekenradar worden alweer de eerste beten gemeld'.. De kou van de afgelopen week is goed nieuws voor mensen met hooikoorts Arnold van Vliet De natuur loopt op dit moment zo'n vier weken voor. Als het later deze winter tóch nog hard gaat vriezen, overleven lang niet alle dieren en planten dat. In Park Zypendaal staat één van de essen inmiddels ook al in bloei. Aan de verder nog kale takken hangen lange, gelige slierten. De kou van de afgelopen week geeft mensen met hooikoorts dus nog een beetje respijt volgens de bioloog. Voedselpiek Veel insecten en planten reageren op het warme weer van de afgelopen tijd, maar niet alle vogels gaan hierin mee. Volgens Van Vliet missen sommige vogels hierdoor hun voedselpiek. De bioloog onderzoekt al jaren wanneer vogels beginnen met zingen. Dan zoeken ze een partner en leggen ze eieren. Als ze dat te laat doen, dan missen ze bijvoorbeeld de rupsenpiek. En dan is er te weinig voedsel voor de jongen. Wat de gevolgen van het veranderende klimaat precies zullen zijn, is nog onduidelijk. Wat dat betreft is het voor biologen een interessante en spannende tijd. BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend te beluisteren in het programma Zin In Zondag op Radio Gelderland. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl