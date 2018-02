Plop! Gelderland Stemt officieel geopend

Directeur van Omroep Gelderland Guus van Kleef opende samen met wethouder Johan Weijland het project, door een fles champagne te ontkurken.

Kijk hier naar de opening:

Dat deden zij buiten de bus, die in de komende weken door heel de provincie zal toeren. Daar werden beide heren ook geïnterviewd.

De Lokale Omroep Ede verzorgt de omroep in Otterlo. Vanmorgen stond de omroep al in Bennekom. Morgen staat d bus in Wageningen.

Zie ook: We zijn in Otterlo! Kijk en lees mee