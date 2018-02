Komende week in Uit met Esther Joris Linssen, Monique Bosch en kunst werk gevormd door het water in de Ooij

ARNHEM - Esther gaat op pad met Joris Linssen en Caramba. In Ede bezoeken ze een trouwe gast van Cultura, Teus Weijman. Joris speelt met Caramba een serenade live voor hem. Monique Bosch maakt dierfiguren van was en Pieter is in de Ooij en belicht het beeld van Pauline Lutters

Joris Linssen en Caramba,

Joris studeerde en woonde in Mexico waar zijn liefde voor de Serenade is ontstaan, een mooi gegeven om mensen te eren. Teus Weijman krijgt na een moeilijke periode een serenade van Joris en dat raakt hem. Van Joris mogen er wel meer serenade's gespeeld worden in Nederland.

Monique Bosch

Boetseren met was. Monique Bosch laat bezoekers tijdens haar workshop kennismaken met was. De deelnemers worden uitgedaagd om hun favoriete dier te boetseren en Monique verwonderd zich over de mooie resultaten aan het einde van de workshop, zij blijft ook van haar cursisten leren.De expositie lifeforce dier in beeld is tot en met 4 maart te zien in museum Henriette Polak in Zutphen

Gevormd door het water

Een grote groep mensen. Oud, jong, vrouw, man. In brons. Op ruim twee meter hoogte ingeklemd tussen twee grote gebogen platgewalste stalen platen. Worden die mensen er door gevangen? Nee, eerder omarmd. Beschermend. Waartegen dan? Tegen het water. De platen symboliseren de dijken. Het werk staat op een nieuw stuk dijk in de Ooijpolder. Daar aangelegd in het kader van de dijkverzwaring na het hoge water van 1995. Ter bescherming van het land en de mensen er achter.

Kunstenares Pauline Lutters gaf het de titel ‘Gevormd door het water’. Hoewel de mensen lijken te vluchten, zijn ze voor Lutters, meer dan dat, mensen onderweg in het leven. Het kunstwerk vormde een afsluiting van de werkzaamheden aan de dijken. Herinnerend aan de macht van het water. Ook als de rivier soms zo vreedzaam lijkt te stromen.