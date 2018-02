Burgemeester Bengevoord en 'Adje' uit elkaar

WINTERSWIJK - Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk en Arijan van Bavel, beter bekend als 'Adje' uit de shows van Paul de Leeuw, zijn uit elkaar.

Bengevoord heeft de gemeenteraad deze dinsdag schriftelijk op de hoogte gebracht van de breuk. 'Als burgemeester wil ik open en transparant mijn functie kunnen uitoefenen. Met deze brief breng ik u op de hoogte van een wijziging in mijn persoonlijke leven. Onlangs hebben mijn partner Arijan van Bavel en ik besloten onze relatie te beëindigen', is te lezen.

Het drukke burgemeesterschap zou een van de redenen zijn waardoor de relatie is spaak gelopen. 'Het afgelopen jaar is een bijzonder en heftig jaar geweest waarin onze woon-, werk- en privé-situatie sterk zijn veranderd. Er blijkt onvoldoende basis om samen door te gaan', aldus Bengevoord in zijn brief.

De geboren Winterswijker werd vorig jaar maart geïnstalleerd. Hij was toen de jongste burgemeester van Nederland.

