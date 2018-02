Deel dit artikel:











VIDEO: Jongeren duiken in de Doetinchemse politiek Jongeren in de klas. Foto: Omroep Gelderland Studenten maken een video over studenten die wel/niet gaan stemmen en vragen naar hun redenen. Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Jongeren van het Graafschap College in Doetinchem duiken in de lokale politiek. Ze gaan vlogs maken over onderwerpen die hun bezighouden in de gemeente.

Onder begeleiding van Omroep Gelderland en REGIO8 gaan de jongeren content maken. In verschillende projectdagen leren ze de kneepjes van het journalistieke vak. De StraatKonijnen waren bij de aftrap. (tekst gaat verder onder de video): Maar zijn de gemeenteraadsverkiezingen niet enorm saai voor jongeren? Jesper Stoffelen, eindredacteur van REGIO8 denkt van niet: 'Dat klinkt inderdaad heel saai. Maar het gaat juist om hele bijzondere onderwerpen die hier voor jou, mij en alle jongeren op school van belang zijn', legt hij uit. Belangrijk Met de verkiezingsvlogs kunnen jongeren de politiek laten zien wat zij belangrijk vinden. De 25 studenten zijn verdeeld in meerdere groepen die allemaal hun eigen thema in beeld brengen; van sportlocaties tot het openbaar vervoer. Al deze items worden op donderdag 22 februari behandeld in de speciale radio-uitzending in de 'stembus'. Met deze bus toert Omroep Gelderland samen met 33 lokale omroepen, waaronder REGIO8, door de provincie. Een groep van 25 studenten zal tijdens drie projectdagen bezig zijn met de verkiezingen. 'Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten', aldus een leerling. 'Ik ben net 18 geworden dus ik mag stemmen, maar heb me er nog niet in verdiept.' Leefwereld De eindredacteur van REGIO8: 'Wat tijdens de eerste brainstorm naar voren komt, zijn de bussen die vol zitten en de uitgaansgelegenheden waar zij uitgetrapt worden omdat deze dicht moeten van de gemeente. Dat is de leefwereld waar zij in zitten.' Dag twee van het project (tekst gaat verder onder de video): Echter volgen de studenten geen mediaopleiding, en hebben dus weinig ervaring met dat 'werk'. 'We gaan ze helpen om te laten zien hoe je als maker denkt. We laten ze zien hoe het media-maken in zijn werk gaat', legt Stoffelen uit. De video's zullen binnenkort te zien zijn op Gldstemt.nl Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl

StraatKonijnen is het jongerenplatform van Omroep Gelderland. Elke week posten ze via YouTube verse video's uit de grootste provincie van Nederland.