10-jarige stuurt brief korpschef: 'Ik ben soms bang voor politie, maar ze zijn ook je beste vriend. Hoe kan dat?'

BEUNINGEN - De 10-jarige Roos-Anne Meijerink uit Beuningen snapte het niet. Haar vader zei dat de politie 'je beste vriend' is, maar zij vond agenten juist streng en was eigenlijk een beetje bang voor ze. Ze schreef een mail naar korpschef Erik Akerboom die haar een brief terugstuurde. In die brief stelde hij voor om eens bij haar op school langs te komen om meer te vertellen over de politie en dat gaat vandaag gebeuren.

Hallo meneer Akerboom,

(..) Je hoort vaak veel negatiefs over de politie en als kind ben ik soms ook bang voor politie-agenten (ze doen vaak zo streng). Alleen mijn vader zei dat DE POLITIE je grootste vriend is. En toch zijn veel mensen en zeker veel kinderen, ook bang voor de politie. En toch is het je grootste vriend. Hoe zit dat en klopt het dat het je grootste vriend is? (..)

Dit stuurde de 10-jarige Roos-Anne Meijerink naar korpschef Erik Akerboom. De aanleiding voor de brief was een fietstochtje met haar vader waarbij ze aangehouden werden door een agent omdat haar vader geen helm droeg. Dat ging allemaal heel keurig benadrukt haar vader, maar Roos-Anne was er ontzettend van onder de indruk.

Toen haar vader uitlegde dat de agent gelijk had en dat de politie je beste vriend is, vond ze dat maar gek. De volgende dag las ze in de krant een interview met korpschef Erik Akerboom over het imagoprobleem van de politie. Omdat haar ervaring met de politie haar heel erg bezig hield heeft ze toen een email gestuurd.

'Soms streng, niet altijd leuk'

Akerboom klom in de pen en schreef haar een brief terug waarin hij aangeeft haar verwarring te begrijpen. Hij schrijft: 'Ik denk dat het net zo gaat als met je vader. Die is soms streng en dat is niet altijd leuk, maar toch is hij je grootste vriend. Wij zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt en dan moet je soms streng optreden. Liever voorkomen we dat er iets vervelends gebeurt met jou, je familie en alle andere mensen. Als je hulp nodig hebt kun je altijd bij ons terecht.'

Hij eindigt zijn brief met: Als je het leuk vindt komen we een keer naar jouw school om er meer over te vertellen.

De knuppel in de klas

Deze woensdag bezoekt Akerboom Roos-Anne op haar basisschool de Triangel in Beuningen. Hij zal vertellen over de verschillende geweldsmiddelen als traangas en een knuppel die de politie heeft en hoe, waarom en wanneer de politie deze gebruikt. Ook neemt hij politiehond Bumper mee naar school.

Roos-Anne vindt het allemaal reuze-spannend, maar vooral leuk, verzekert haar vader. Ze lag dinsdag nog met koorts in bed, maar wil er absoluut bij zijn.

Klik hier voor de brief van Roos- Anne