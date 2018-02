Deel dit artikel:











Jasmijn Lau kwam zo naar de top: 'Ik word gek als ik niet kan lopen' Jasmijn Lau. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - 'Ik was zes à zeven toen ik altijd door de straat aan het rennen was', nu rent ze grote wedstrijden. Jasmijn Lau uit Velp is nog maar 18, maar begint al op te klimmen naar de grote namen in de atletiekwereld. Maar hoe kwam ze daar eigenlijk?

'Vroeger ging ik gewoon naar buiten, heen en weer rennen. Toen zei een buurmeisje dat ik misschien naar een atletiekvereniging moest gaan. Daar zou ik dan wel talent voor hebben. En toen ik daar rondjes ging lopen wist ik wel dat het iets voor mij was. Ik ben er nooit meer weggegaan', vertelt de atlete. En nu is de sport inmiddels niet meer uit haar leven weg te denken. 'Ik word echt gek als ik niet kan lopen, dan word ik heel chagrijnig en is alles kut.'