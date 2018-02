Eerst dag van de verkiezingsbus zit erop

Dinsdagmorgen waren we in Bennekom, daarna volgde Otterlo.

De Lokale Omroep Ede verzorgde beide uitzendingen. Presentator Martin Both proefde in Otterlo hoe er wordt gedacht over thema's als toerisme en vakantieparken, wonen en sport.

Officiële opening

Both bespreekt tal van onderwerpen met onder meer een belangenorganisatie en natuurlijk met politici.

Het project werd officieel geopend door directeur van Omroep Gelderland Guus van Kleef en wethouder Johan Weijland van de gemeente Ede.

Lees meer over de bus en de route die hij door Gelderland aflegt

Hester Veltman VVD Ede en Gabriëlle Hazeleger van Gemeentebelangen Ede zitten bij Both aan tafel. Beide dames wonen in Otterlo. Ze vinden het er prettig wonen: 'Het mooiste dorp? Voor ons wel.'

Veltman (midden) en Hazeleger (rechts) aan tafel bij Martin Both

Veltman: 'Hier staat het Kroller Moller Museum, op het nationaal park. Het college focust weleens teveel op het betrekken van het museum en de Hoge Veluwe bij Ede, maar het staat op de grond van Otterlo.'

Beiden vinden niet dat de dorpen buiten Ede vergeten worden. Maar ze vinden het wel belangrijk dat er genoeg aandacht voor blijft. 'Je kunt de vergelijking Ede centrum en Otterlo centrum niet helemaal maken.'

Sporten

Het nieuwe sportpark Kastanjebos in Otterlo; het mocht even duren eer het er lag, maar het is volgens de dames erg mooi geworden. Het sportklimaat in het algemeen is volgens Hazeleger goed, 'maar het is wel snel voetbal en volleybal. Ik zie graag meerdere sporten, voor een breder sportklimaat. Want nu moet je anders buiten Otterlo zoeken.'

Veltman is het daarmee eens. 'Het is mooi als je wat breder aan sport kunt doen in je dorp. We hebben wel hardloop en mountainbikeclubs. Je moet ook het verloop zien, en weten wat de behoefte is, want voor je het weet zit je met lege accommodaties.'

Hazeleger: 'Er zou wel meer jeugd aan het sporten kunnen gaan als er meer voorzieningen zijn. De dansclub ging al naar Ede, omdat het gebouw te klein werd.'

Volgens VVD'er Veltman kan ook topsport en de aandacht hiervoor bijdragen als voorbeeld voor mensen om te gaan sporten. Hazeleger beaamt dat: 'Topsport is nodig om breedtesport te laten groeien. Kijk naar de groei van het damesvoetbal.'

Mooiste dorp

Aangeschoven is ook Evert Groeneveld van Otterlo's Belang. Hij komt oorspronkelijk uit het buurtschap De Valk, eveneens onderdeel van de gemeente Ede.

Maar Otterlo is het mooiste dorp in de gemeente, vindt Groeneveld (rechts). Naast hem zit CDA-lijsttrekker Jan Pieter van der Schans.

Otterlo wil al jaren meer woningen voor starters, zegt Groeneveld. 'Dat staat bovenaan de agenda.' Van der Schans: 'Die wens hebben we als raad serieus genomen.' Er ligt volgens hem een aantal nota's.

'Het is een logische vraag om een dorp levensvatbaar te houden. Ik ben blij dat er zo snel mogelijk een plan in de raad ligt waar wij ja tegen kunnen zeggen als het CDA.'

Ouderen in Otterlo

Groeneveld vult aan: 'We moeten de woningmarkt weer overeind trekken. Dit is wel de meest belangrijke wens, naast een multifunctioneel centrum. Daarbij: hoe kunnen we ouderen langer in Otterlo laten wonen? Als ze niet meer thuis kunnen wonen, zouden wij graag een accommodatie hebben waar zij dan heen kunnen.'

En zo ziet het er uit in Otterlo:

Van der Schans: 'Als je je hele leven ergens hebt gewoond, wil je daar ook oud kunnen worden. Dat is een opgave niet alleen van de politiek maar van ons allemaal. Welke woonvormen zijn dan geschikt? Dan moet je in woningbouw gaan kijken naar woningen die je kunt omvormen.'

Beiden vinden het een prachtig dorp; de jaarlijkse skeelerronde door Otterlo, of lekker fietsen in de regio en goed onderwijs - er is veel mogelijk. Groeneveld: 'We mogen blij zijn met de Hoge Veluwe als onze achtertuin. Het is een open dorp, grenzend aan een schitterend natuurgebied.

Wonen in Otterlo

Ook aan tafel nu, naast Groeneveld en CDA'er Van der Schans, is PvdA-lijsttrekker Harry van Huijstee.

Lijsttrekker Van Huijstee (midden)

Van Huijstee: 'Om een dorp leefbaar te houden, moet je jongeren behouden.' Hij wil net als het CDA de plannen die er liggen zo snel mogelijk goedkeuren, en inventariseren wat er nodig is in de toekomst.

Alle drie de heren zijn het erover eens dat er niet alleen naar het nu gekeken moet worden, maar dat ook vooruit gekeken wordt naar de behoefte op de langere termijn. Om problemen op bijvoorbeeld de woningmarkt voor te zijn.

'Maar' zegt Van der Schans: 'We moeten ook kijken naar de vraag die er is.' Dat is nodig, om dit met het aanbod te matchen. 'En daarbij moeten we kijken hoe we die ouderen ook hier kunnen houden.'

Aan de gang!

Van Huijstee: 'Je kunt hier best nog ontwikkelen, ook in het centrum en zeker voor ouderen.' Groeneveld ziet het als handreiking. 'Maar we moeten voor de starters niet alleen in het dorp maar ook buiten het dorp kijken.' Onder meer door vergrijzing ziet hij dit als noodzakelijk. 'Het is vijf voor twaalf. Aan de gang!'

'Het klopt ook gewoon, als je een keer een paar jaar niet bouwt, dan vergrijs je. Je moet er voor zorgen dat inwoners in de hele gemeente kunt verspreiden. Er is niets mis met vergrijzing, maar we moeten daarnaast ook vergroenen' vult Van der Schans aan.

De pan uit

'Voorzieningen lopen gevaar als er niet genoeg gebouwd wordt. In Wekerom zien we dat het door bebouwing weer vergroent. Dat zijn echt geen honderdtallen. Maar je hebt soms wat meer huizen nodig. Dat moeten we dan gewoon gaan regelen' zegt Van Huijstee.

'De pijn zit bij starters, goedkope huur, betaalbare koop - daar zit de behoefte. Laten we zorgen dat we die woningen zo snel mogelijk realiseren', vindt de PvdA'er. 'Meer bouwen zorgt ervoor dat de prijs niet de pan uitrijst.'

CDA'er Van der Schans: 'Het schuift inderdaad op naar meer midden en duurdere woningen; we moeten daar als Ede echt op letten. We hebben meer goedkopere woningen nodig.' En, vult Van Huijstee aan: 'De projectontwikkelaars aan afspraken houden.' Dat is nodig om te voorkomen dat er teveel dure woningen bijkomen.'

Vakantieparken

Vakantieparken, en de handhaving hierop. Dat was een punt in de afgelopen jaren. Leeft dat ook in Otterlo? Zeker, zegt Groenveld. 'Er is hier sterk gehandhaafd. Ik begrijp het wel, de regels moeten nageleefd worden. Alleen de manier waarop verdiende misschien niet de schoonheidsprijs.'

Er wordt gehandhaafd en gecontroleerd: Van Huijstee: 'Ze zijn niet bedoeld om permanent in te wonen. Je houdt dan meer mensen blij, het is beter daar een vitaal vakantiepark voor te hebben.'

Van der Schans: 'Ik ben het daar roerend mee eens. In een bos zet je geen woonwijk neer, maar een vakantiepark kan wel.' Groeneveld denkt dat het wonen op die parken mede werd ingegeven doordat jonge mensen geen woning konden vinden, refererend aan het eerdere onderwerp. Zij gingen uit nood geboren dan maar op een park wonen, vertelt hij.