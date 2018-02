Deel dit artikel:











'Wow, is dat echt Sifan Hassan?' Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Anna Hightower is 15 jaar en een enorm talent. Ze combineert het voetbal met het hardlopen en sleept vooral in die laatste sport sleept ze ondertussen haar prijzen binnen. Over een paar jaar is het de bedoeling dat mensen haar als voorbeeld gaan zien.

Maar Anna heeft natuurlijk ook zo haar voorbeelden. Bijvoorbeeld Sifan Hassan. De Arnhemse atlete die groot werd onder coach Honore Hoedt. Dezelfde coach die ook Anna groot wil maken. Dus trainden Sifan en Anna ook wel eens samen, maar hoe ging dat de eerste keer? Anna vertelt het je. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl