4500 elektrische laadpunten erbij: 4 partijen melden zich

ARNHEM - Voor de aanleg en exploitatie van 4500 laadpunten voor elektrische auto's in Gelderland en Overijssel hebben zich vier partijen gemeld. Het gaat om 2250 laadpalen in 44 gemeenten. Aan elke paal kunnen twee auto's worden gekoppeld.

Niet iedereen heeft een eigen oprit en oplaadpunt. De provincies willen meer openbare laadpalen, zodat het elektrisch vervoer verder kan groeien. 'Daarom ondersteunen we gemeenten met de aanleg van openbare laadpalen. Door de gemeenten werk uit handen te nemen, kunnen we de aanleg versnellen', aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van Energietransitie.

'Slim laden'

Met de nieuwe palen gaan de provincies ook een proef met 'slim laden' doen: 'Elektrisch vervoer zorgt voor een extra belasting van het huidige elektriciteitsnetwerk. Op piekmomenten kan dat problemen geven. Daarom vragen we de e-rijder om gebruik te maken van een variabel laadprofiel. Dit laadprofiel zorgt ervoor dat het laden in de avonduren, de toptijd, langzamer gaat. Op rustige momenten gaat het laden juist sneller. De e-rijder kan alsnog kiezen voor sneller laden als dat nodig is.'

Eerste laadpalen deze zomer geplaatst

De winnende offerte van de Europese aanbesteding van laadpalen wordt naar verwachting in mei dit jaar bekendgemaakt. Rond de zomer kunnen dan de eerste laadpalen worden geplaatst.